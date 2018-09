Kriminalität Zoll beschlagnahmt 120 Kilogramm Marihuana bei Kontrolle Einen nicht alltäglichen Fund hat das Zollamt Erfurt bei einer Lastwagenkontrolle gemacht: 120 Kilogramm Marihuana entdeckten Beamte einer thüringisch-sächsischen Einheit beim Röntgen des verdächtigen Lasters, wie das Hauptzollamt Erfurt am Donnerstag mitteilte.

Erfurt.Die Zöllner hatten den 32 Jahre alten Fahrer, der mit dem Lastwagen von Spanien nach Berlin unterwegs war, bereits am 28. August an der Autobahn 9 nahe des oberfränkischen Bergs kontrolliert. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen. Die Staatsanwaltschaft Hof (Bayern) hat nach Angaben des Zolls zwischenzeitlich einen Haftbefehl gegen den Fahrer erlassen. Er wird verdächtigt, ungenehmigt Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt zu haben.