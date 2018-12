Kriminalität

Zoll findet 40 000 Schmuggelzigaretten in Umzugskartons

Rund 40 000 geschmuggelte Zigaretten haben Zöllner in Umzugskartons in einer Wohnung in Unterfranken gefunden. Die mehr als 2000 Schachteln mit ukrainischen Steuerbanderolen hatte ein 75 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen in seinem Gästezimmer in den Kisten gelagert. Er und seine Frau müssen sich nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung verantworten. Der entstandene Steuerschaden liegt bei etwa 6500 Euro, wie das Hauptzollamt Schweinfurt am Freitag mitteilte.