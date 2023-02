Drogenfund Zoll findet über 175 Kilo Marihuana in Sesseln und Sofas

Regensburger Zöllner haben etwa 176 Kilogramm Marihuana im Wert von rund einer Million Euro in einem Kleintransporter gefunden. Die Beamten fanden die Drogen im Rahmen einer Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz Pentling (Landkreis Regensburg) mithilfe eines Spürhundes in der Möbelladung des Fahrzeugs, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte.

dpa