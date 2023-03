Durchsuchungen Zoll geht wegen Schwarzarbeit gegen Paketzusteller vor

In einer großen Aktion ist der Zoll am Montag gegen Paketzusteller-Unternehmen vorgegangen. 20 Objekte, darunter Wohn- und Geschäftsräume in Köln, Frechen, Hürth und München, seien durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Es seien 155 Zollbeamte und 55 Kräfte der Steuerfahndung und der Finanzämter im Einsatz.

dpa