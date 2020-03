Kriminalität Zoll stellt 19 Tonnen Tabak sicher Der Rauchtabak kommt bei einer Kontrolle bei Wernberg-Köblitz zum Vorschein. Die Tabaksteuer dafür beträgt 415.000 Euro.

Foto: Ralf Hirschberger/dpa/Archivbild

Wernberg-Köblitz.Nach dem Fund von 19 Tonnen Rauchtabak in einem Lastwagen bei einer Kontrolle in der Oberpfalz ermitteln Zollfahnder wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Wie das Zollfahndungsamt München am Montag mitteilte, hatten Beamte das Fahrzeug Anfang März für eine Verkehrskontrolle bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) angehalten.

Dabei stellte sich heraus, dass Begleitdokumente teilweise fehlten und auf den Frachtpapieren falsche Adressen zu den Versendern in Bulgarien und Empfängern in den Niederlanden angegeben waren. Außerdem war der Lastwagen aus Rumänien mit gefälschten Kennzeichen und Zulassungspapieren unterwegs.

Für den sichergestellten Rauchtabak wäre der Mitteilung zufolge eine Tabaksteuer in Höhe von etwa 415 000 Euro fällig geworden. Gegen den 44-jährigen Lastwagenfahrer wurde Haftbefehl erlassen, die Ladung und das Fahrzeug wurden sichergestellt. (dpa)