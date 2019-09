Kriminalität Zoll stoppt Schmuggel-Sprinter mit über 12 000 Zigaretten Mehr als 12 400 unversteuerte Zigaretten und 186 Flaschen unversteuerter Schnaps haben Zollfahnder in einem Kleinlastwagen auf der Autobahn 6 entdeckt.

Merken

Mail an die Redaktion Mehrere Zigaretten werden von zwei Händen gehalten. Foto: Christian Charisius/Archiv

Neuendettelsau.Bei der Kontrolle des Fahrzeugs bei Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) gab der Fahrer zunächst an, nur 1800 Zigaretten dabei zu haben. Bei der genauen Überprüfung entdeckten die Beamten dann die Zigarettenpackungen verbaut hinter der Seitenverkleidung und im Dachhimmel des Sprinters, wie das Hauptzollamt Nürnberg am Dienstag mitteilte. Auf der Ladefläche fanden sie dann am Freitag noch die Spirituosen. Einen Versteuerungsnachweis konnte der Fahrer nicht vorlegen. Für den Fiskus wurde ein Schaden von fast 2400 Euro verhindert.