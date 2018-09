Kriminalität

Zoll vernichtet eine Tonne Korallen: „traurige Aufgabe“

Rosenheimer Zollbeamte haben eine Tonne illegal mitgebrachte Korallen, Muscheln und Schnecken vernichtet. Die Urlaubssouvenirs waren seit 1995 beschlagnahmt worden, teilte das Hauptzollamt am Montag mit. Das Lager sei mittlerweile aus den Nähten geplatzt. In der zentralen Verwertungsstelle in Rosenheim landen Mitbringsel, die am Münchner Flughafen beschlagnahmt werden. Darunter waren riesige Fechterschnecken von mehreren Kilogramm Gewicht.