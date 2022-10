2. Bundesliga Zornigers Premiere bei Fürth: Green und Tillman fehlen

Trainer Alexander Zorniger muss bei seiner Premiere mit der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga auf zwei wichtige Offensivspieler verzichten. Wie der Nachfolger des beurlaubten Schweizers Marc Schneider am Donnerstag ankündigte, fallen Julian Green und Timothy Tillman erkrankt aus. „Wir müssen so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich holen. So gehen wir das Spiel auch an“, betonte Zorniger vor dem Duell der beiden Bundesliga-Absteiger am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen Arminia Bielefeld.

dpa