Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab Zu heißes Pommes-Öl setzt Dunstabzugshaube in Brand

Zu heißes Pommes-Frites-Öl hat in einer Wohnung in Grafenwöhr die Dunstabzugshaube in Brand gesetzt. Ein 28-Jähriger habe den eingeschalteten Herd mit dem Topf am Mittwochnachmittag kurz außer Acht gelassen, teilte die Polizei mit. Auf den Brand habe er aber geistesgegenwärtig reagiert, den Topf vom Herd gezogen und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr habe das Feuer in der Küche „schnell und gebäudeschonend mit ein wenig Wasser“ gelöscht.

dpa