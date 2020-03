Verkehr Zu Jahresbeginn weniger Verkehrsunfälle in Bayern Die Zahl der Verkehrsunfälle in Bayern ist zum Jahresauftakt gesunken - das geht aus einer Meldung des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Fürth.Im Januar ereigneten sich demnach insgesamt 15,6 Prozent weniger Unfälle auf Bayerns Straßen als im Januar vergangenen Jahres. Im Januar 2019 hatte die Polizei noch 34.246 Unfälle registriert, im Januar 2020 waren es 28.895.

In 97 Prozent der Unfälle kam es lediglich zu Sachschäden, hieß es in der Mitteilung am Donnerstag. Auch hier zeigte sich ein Rückgang der Schäden im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Insgesamt sank auch die Zahl der Verletzten und Getöteten. Während die Polizei im Januar 2019 noch 29 tödlich Verunglückte meldete, waren es im Januar 2020 24 Personen. Die Zahl der Verletzten sank um 13,8 Prozent auf 3.814 Menschen im Januar 2020.