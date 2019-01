Wetter Zu viel Schnee: Forstarbeiter fällen Bäume in Skigebiet

Forstarbeiter sollen wegen der Schneemassen rund 30 Bäume entlang der beiden Seilbahnen am Ochsenkopf fällen. Foto: David Ebener/Archiv

Bayreuth.Forstarbeiter sollen wegen der Schneemassen rund 30 Bäume entlang der beiden Seilbahnen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge fällen. Die Bäume könnten sonst unter der Schneelast umknicken, sagte am Donnerstag der Sprecher des Landratsamts Bayreuth, Michael Benz. Zuvor berichtete der Bayerische Rundfunk. Am Dienstag war eine Baumspitze auf das Seil der Nordbahn gestürzt, das daraufhin absprang. Verletzt wurde niemand, da sich der Unfall am frühen Morgen ereignete. Die beiden Seilbahnen an der Nord- und Südseite stehen derzeit still. Im Winter strömen Wintersportler aus Nordbayern, Thüringen und Sachsen zum Ochsenkopf.