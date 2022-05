Anzeige

Schulen „Züchtigungs“-Vorwürfe: Lehrer vorübergehend suspendiert Ein Lehrer im Landkreis Dachau soll gegen Schülerinnen und Schüler übergriffig gewesen sein. Der Mann soll Kinder „körperlich gezüchtigt und möglicherweise unsittlich berührt haben“, schrieb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Ein Sprecher betonte allerdings: „Wir gehen nach weiteren Ermittlungen derzeit davon aus, dass es sich eher um eine niederschwelligere Tat handeln dürfte.“ Es sei niemand verprügelt oder verletzt worden.

Karlsfeld.Der Vorfall soll sich in einer Klasse mit überwiegend Elfjährigen am 18. Mai in der Schule in Karlsfeld ereignet haben. Der Lehrer sei vorübergehend von seinen Aufgaben entbunden worden, hieß es.