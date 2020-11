Anzeige

Bahn Züge von alex-Nord wenden in Freising Aufgrund einer Streckensperrung zwischen Freising und München sind Kunden aus Ostbayern zum Umsteigen gezwungen.

Mail an die Redaktion Der alex-Nord fährt am Sonntag, 29. November, von der Oberpfalz nur bis Freising. Kunden aus Ostbayern sind teils schon in Schwandorf zum Umsteigen gezwungen. Foto: Armin Weigel/picture-alliance/ dpa

München.Aufgrund einer kurzfristigen Streckensperrung durch die DB Netz AG zwischen Freising und München verkehren die Züge des alex-Nord ab sofort bis voraussichtlich Sonntagnacht nur bis Freising und wenden dort. Ursache ist eine beschädigte Straßenbrücke in Neufahrn. Diese soll am Wochenende durch den kommunalen Baulastträger gesichert werden.

Ab Freising nutzen die Reisenden den auf einer alternativen Route verkehrenden ÜFEX in Richtung München Hbf. Für die Fahrgäste aus und in Richtung Pilsen/Prag macht sich durch das veränderte Betriebskonzept ein Umstieg in Schwandorf erforderlich. Wir bitten um vorherige Information auf den bekannten online-Informationskanälen und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.