München Zug entgleist bei Rangierfahrt vor Hauptbahnhof

Vor dem Münchner Hauptbahnhof ist eine Bahn entgleist. Außer dem Lokführer seien am Mittwoch keine weiteren Menschen in dem Zug gewesen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Es habe sich um eine Rangierfahrt gehandelt. Der 24-jährige Lokführer erlitt einen Schock, blieb aber äußerlich unverletzt.

dpa