Garmisch Zug entgleist: Verletzte und Tote Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Zug entgleist. Bisher gibt es drei Tote und 60 Verletzte.

Christoph Eberle

Garmisch-Partenkirchen.Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Zug entgleist. Das Zugunglück ereignete sich laut Polizei auf der Strecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen - auf Höhe der Gemeinde Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ein Zug wäre entgleist, Waggons lägen auf der Seite, so ein Polizeisprecher gegenüber der Mediengruppe Bayern. Derzeit seien alle verfügbaren Polizeikräfte aus der Region, Rettungsdienste und viele weitere Helfer im Einsatz. Es wurden Zugfahrgäste verletzt.

Mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Stand 14.25 Uhr wurden laut Polizei und Landratsamt drei Personen tödlich verletzt und 60 weitere Zugfahrgäste verletzt, davon 16 schwer. Der Rettungs- und Evakuierungseinsatz läuft weiterhin auf Hochtouren.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland sprach von mehreren Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht würden. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte er. Es sei noch nicht überall klar klar, wie schwer verletzt die Menschen seien. Die Bundespolizei erklärte, man sei mit den Einsatzkräften vor Ort.

„Die Strecke ist wegen eines Zugunfalls zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau gesperrt“, teilt die Bahn mit. Züge aus Richtung München Hbf wenden demnach vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald / Reutte in Tirol wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen.