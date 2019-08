Bahn Zug raste ungebremst durch die Oberpfalz Mehrere Bahnmitarbeiter verhinderten durch schnelle Reaktionen Schlimmeres. Nun ermittelt die Bundespolizei.

Mail an die Redaktion Ein Güterzug (hier ein Archivbild) rauschte ungebremst durch die halbe Oberpfalz. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Schwarzenfeld.Ein Güterzug ist vergangene Woche ungebremst durch die halbe Oberpfalz gerollt – einen Unfall gab es wegen der schnellen Reaktion mehrerer Fahrdienstleiter entlang der Strecke aber zum Glück nicht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Bei dem „Geisterzug“ handelte es sich um einen Zug eines privaten Unternehmens.

Ein Sprecher der DB Netz, die die Schienen-Infrastruktur zur Verfügung stellt, sagte am Dienstag, die DB-Fahrdienstleiter hätten innerhalb weniger Minuten die Signale an der Strecke so eingestellt, dass der Güterzug freie Fahrt hatte und keine anderen Züge auf die Strecke fuhren. Wie der „Münchner Merkur“ berichtete, spricht die Geschäftsführung des privaten Unternehmens von einer „Fehlhandlung zweier Lokführer“. Die beiden Mitarbeiter sollen inzwischen freigestellt worden sein.

Von Eger aus unterwegs

Einem Polizeisprecher zufolge war der Güterzug vom tschechischen Eger in Richtung Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) gefahren und mit Holz beladen. Laut Münchner Merkur wurden zwei Diesel-Lokomotiven unterschiedlicher Bauart vorgespannt. Beim Aneinander-Kuppeln der Loks und dem Verbinden der Bremsschläuche müsse dann wohl ein Fehler passiert sein. Was genau geschah, ist inzwischen Gegenstand von Ermittlungen. Offenbar wurde auch keine Bremsprobe durchgeführt. Einmal ins Rollen gekommen, ließ sich der Zug nicht mehr stoppen – bis er im flachen Gelände ausrollte und schließlich bei Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf) stehen blieb. Zuvor raste er mit Tempo 100 durch mehrere Bahnhöfe –insgesamt war der ungebremste Zug fast hundert Kilometer unterwegs.

Vorfall „extrem selten“

Der Bahnsprecher sagte, die zwei Lokführer des Güterzuges hätten vor dem Bahnhof Wiesau bemerkt, dass sie den Zug nicht bremsen können und die Fahrdienstleiter darüber informiert. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung wurde eingeschaltet. Ein solcher Vorfall sei extrem selten, hieß es. Ein Bahnexperte, der nicht genannt werden wollte, ging von einem handwerklichen Fehler aus und vermutete menschliches Versagen. (dpa)

