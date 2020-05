Anzeige

Kriminalität Zug überfährt Einkaufswagen und wird schwer beschädigt Eine Regionalbahn hat in Niederbayern einen auf die Gleise gestellten Einkaufswagen überfahren und ist erheblich beschädigt worden.

Mail an die Redaktion Ein zerstörter Einkaufswagen an der Bahnstrecke 5812 auf den Gleisen zwischen Ittling und Straubing. Foto: -/Bundespolizeiinspektion Passau /dpa

Straubing.Der Kühlerschlauch des Zugs sei abgerissen und die Mittelachse demoliert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Die Schadenshöhe konnte er nicht beziffern. Unbekannte hätten den Wagen an der Strecke Straubing-Ittling auf die Gleise gestellt. Gegen sie wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Bei dem Vorfall in der Nacht auf Montag war laut Bundespolizei nur der Lokführer an Bord. Er blieb unverletzt.