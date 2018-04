Notfälle Zugstrecke Stuttgart – Augsburg gesperrt Der Notarzteinsatz an einem Bahnhof in Baden-Württemberg ist wieder beendet. Zu Verspätungen kann es aber noch kommen.

Mail an die Redaktion Die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Augsburg ist am Freitagmorgen wegen eines Notarzteinsatzes in beide Richtungen gesperrt worden. Foto: Holger Hollemann/dpa

Uhingen.Die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Augsburg ist am Freitagmorgen wegen eines Notarzteinsatzes am Uhingener Bahnhof in beide Richtungen gesperrt worden. Die Dauer der Sperre sei nicht abzuschätzen, teilte die Deutsche Bahn gegen 5.30 Uhr über Twitter mit. Züge wurden über den Aalener Hauptbahnhof umgeleitet. Verspätungen von bis zu 90 Minuten waren nach Angaben der Bahn möglich. (dpa)

Hier sehen Sie den ersten Tweet der Deutschen Bahn:

#Notarzteinsatz im Bf #Uhingen. Die Strecke #Stuttgarthbf - #AugsburgHbf ist in beiden Richtungen gesperrt. Züge werden über #AalenHbf mit Halt in #AalenHbf umgeleitet. Verspätung von bis zu 90 Minuten sind möglich. #Dauer zur Zeit nicht einzuschätzen. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 13. April 2018

Dieses Update hat die Deutsche Bahn auf Twitter verbreitet:

#Notarzteinsatz in #Uhingen beendet. Es kommt noch zu Verspätungen. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 13. April 2018

