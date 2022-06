Anzeige

Bahn in Garmisch Zugunglück: Spezialkran im Einsatz Zwei Tage nach dem schweren Unfall in Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufräumarbeiten weiter. Infos im Newsblog

Garmisch-Partenkirchen.Zwei Tage nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufräumarbeiten weiter. Dabei soll ein 250 Tonnen schwerer Spezialkran zum Einsatz kommen, um unter anderem die Lok wieder auf das Gleis zu heben. Außerdem sei geplant, den umgestürzten Waggon, der am Samstag auf die Bundesstraße 2 gehoben wurde, abzutransportieren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Dafür müsse der Waggon möglicherweise in zwei Teile geteilt werden. Die Arbeiten dürften einige Zeit dauern. (dpa)