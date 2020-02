Unwetter Zugverkehr in Ostbayern eingestellt Der Sturm Sabine hat bereits Schäden an der Infrastruktur verursacht. Der Zugverkehr ist in Teilen der Region eingestellt.

Merken

Mail an die Redaktion Der Zugverkehr in Bayern ist am Montagmorgen fast überall eingestellt. Foto: Armin Weigel dpa

Bayern.In Ostbayern stehen am Montagmorgen fast alle Züge still. Außer der S-Bahn haben in Bayern im Moment alle Verkehrsunternehmen, die zur Deutschen Bahn gehören, den Betrieb vorsorglich eingestellt. Je nach Lage soll der Schienenverkehr im Laufe des Vormittags wieder aufgenommen werden.

Die Länderbahn hat den Zugverkehr im Vogtland, Ostsachsen und Nordbayern aus Sicherheitsgründen bereits am Sonntagabend eingestellt. Grund dafür waren bereits entstandene Schäden an der Infrastruktur wegen des Sturmtiefs Sabine. Aufgrund der aktuellen Prognosen bleibt der Zugverkehr auch am Montag eingestellt. Betroffen sind nach Auskunft der Länderbahn die Netze von alex-Nord und Süd, vogtlandbahn, trilex, oberpfalzbahn und waldbahn.

Agilis hat den Betrieb im Netz Mitte, zu dem auch die Strecke von Regensburg nach Neumarkt gehört, bis mindestens zwölf Uhr ebenfalls komplett eingestellt. Im Netz Nord fließt momentan kein Zugverkehr. Auch danach ist laut Agilis auf allen Strecken mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. (il/ka)

Alle Infos zur Auswirkung des Sturmtiefs auf die Region Ostbayern finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen direkt auf das Mobilgerät: Mit MZ und ihrem Messenger bleiben Sie stets auf dem Laufenden.