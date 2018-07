Basketball Zukunft von Zipser nach Aus in Chicago weiter unklar Basketball-Nationalspieler Paul Zipser wäre nach dem Aus bei den Chicago Bulls einer Rückkehr nach München nicht abgeneigt, sieht seine Zukunft eigentlich aber weiter in der nordamerikanischen Profiliga NBA. „Ich denke, dass ich da auch hingehöre“, sagte der 24-Jährige am Mittwoch in einem Interview des Senders Sky Sport News HD. Zunächst will Zipser aber seine Verletzung auskurieren.

Mail an die Redaktion Paul Zipser während eines Spiels in Aktion. Foto: Ina Fassbender/Archiv

München.Der Flügelspieler war 2016 vom FC Bayern München nach Chicago gewechselt, die Bulls trennten sich nach einer enttäuschenden zweiten Saison aber zuletzt von Zipser. Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic erklärte in der Sendung, er habe immer gesagt, wenn man Zipser holen könne und dieser es wolle, werde man sich Gedanken machen. Der einstige Bayern-Profi zeigte sich für ein erneutes Engagement beim deutschen Meister offen, auch wenn eine Rückkehr nach Europa ein kleiner Rückschritt sei.

Allerdings will Zipser zunächst einmal fit werden. „Ich schaue gerade nirgendwo hin, ich schaue in meine Reha-Klinik“, sagte er mit Blick auf seinen derzeitigen Aufenthalt in seiner Heimatstadt Heidelberg. Nach einem Ermüdungsbruch im Fuß hatte sich Zipser einer Operation unterziehen müssen.