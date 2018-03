Film Zum Frühstück mit Joshua Leonard Angela Sonntag traf Joshua Leonard in Berlin. „Wir Menschen lieben es, erschreckt zu werden“, sagt der Schauspieler.

Von Angela Sonntag

Mail an die Redaktion Beid er Berlinale 2018, beim Fototermin zu „Ausgeliefert“: Regisseur Steven Soderbergh (rechts) mit dem Schauspieler Joshua Leonard. Der Film lief bei den Internationalen Filmfestspielen im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin.Im Oktober 1994 verschwanden drei Studenten in den Wäldern von Burkittsville beim Dreh eines Dokumentarfilms. Ein Jahr später wurden ihre Filmaufnahmen gefunden.“ Mit dieser Einblendung beginnt der Film „Blair Witch Project“. Im Jahr 1999 kam der Film ins Kino und bereits vor seinem Start entstand die Popularität des Films im Internet, wo – aufgrund absichtlich verbreiteter irreführender Informationen des Filmstudios – diskutiert wurde, ob es sich um eine tatsächliche Dokumentation oder einen Spielfilm handelte. Einer der Protagonisten, die die Studenten im Film darstellten, war Joshua Leonard. Jetzt ist Leonard wieder im Kino zu sehen. In Steven Soderberghs Psychothriller „Unsane“ (Kinostart 29. März, siehe auch Filmkritik auf Seite 22) spielt er David, einen Pfleger, der krankhaft in eine Frau verliebt ist. Er treibt sie in die Psychiatrie, nur um ihr dort näher zu sein. Zum Glück aber ist diesmal klar, dass es sich um einen Spielfilm handelt und Joshua Leonard die Rolle nur darstellt, denn überzeugend genug wäre er auf der Leinwand.

Joshua, gleich mal zu Anfang die Frage: Wie ist es, einen Psychopathen zu spielen?



(lacht) Hm, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das Erste, was jeder darüber, einen Psychopathen zu spielen, sagen würde, ist, dass man eigentlich keinen Psychopathen spielt. Meiner Meinung nach spiele ich einen Typen, der sehr tiefe Gefühle für eine Frau hat. Aber er ist sich der Grenzen nicht bewusst, die er überschreitet. Die Rolle, David, hat nicht die soziale Erfahrung, und er versteht nicht wirklich, was angemessen ist und was nicht. David sieht nur das Geschenk der Liebe, das er Sawyer, seiner Angebeteten, geben will. Für ihn ist es ganz klar, dass das Zusammensein für sie beide das Beste ist. Und er ist der Meinung, dass sie das jetzt vielleicht noch nicht versteht, aber dass sie es bald verstehen wird, wenn er es ihr zeigt.

Wenn Du es so erklärst, klingt David fast liebenswürdig – und doch wieder beängstigend. Warum wolltest Du die Rolle spielen?



Als Allererstes war es für mich die Möglichkeit, dass ich mit Steven Soderbergh zusammenarbeiten kann. Er ist für mich einer der größten Regisseure unserer Generation. Er ist einer der Gründe, warum ich das mache, was ich mache. Also hätte ich niemals eine Gelegenheit ausgelassen, mit ihm zu arbeiten. Dann hat mich aber schon auch die Rolle angesprochen. Nicht, weil ich mich selbst sehen wollte, wie ich so einen Psychopathen spiele. Meine Frau hat den Film zum Beispiel auch schon bei einem Screening in New York sehen können und ich wollte eigentlich auch nicht, dass sie mich als so einen Psychopathen sieht. Es fühlt sich eher schrecklich an, wenn man sich selbst so sieht. Aber als Schauspieler und von der künstlerischen Perspektive her ist es ein faszinierender Charakter. Jemanden zu spielen, der so leidenschaftlich und fixiert von einer Idee ist, ist unglaublich fesselnd und herausfordernd.

Was hat Deine Frau gesagt, als sie den Film sah?



Sie fühlte sich sehr unbehaglich. Sie ist ja selbst Schauspielerin. Sie sagte, dass wir einen guten Job gemacht haben. Aber der Film spielt ja mit reellen Wahrnehmungen und den Gefühlen von Unbehagen – und das in einer sehr tiefgehenden Art und Weise. Das ist schon bedrückend. Ich glaube, wir waren beide ziemlich bedrückt, nachdem wir den Film gesehen haben. Aber das heißt, dass der Thriller funktioniert (lacht).

Kanntest Du Steven Soderbergh vor dem Film schon? Und wie war das Arbeiten mit ihm?



Zwei Monate, bevor wir mit dem Dreh begonnen haben, bekam ich einen Anruf, ob ich bei dem Projekt dabei wäre. Dann habe ich mehrmals mit ihm telefoniert und wir haben über die Rolle gesprochen. Getroffen habe ich ihn dann erst am ersten Drehtag in New York. Claire (Foy, Hauptdarstellerin des Films, Anm. d. Red.), Steven und ich trafen uns zu einem Mittagessen und gleich danach fingen wir zu drehen an. Der ganze Prozess, wie wir den Film gemacht haben, war dann unglaublich aufregend. Es war wie das Aufnehmen eines Live-Punk-Rock-Albums. Alles ging unglaublich schnell. Wie wenn du kopfüber ins Wasser springst und erst wieder auftauchst, wenn alles vorbei ist.

Du bist selbst auch Regisseur. Vergleichst Du Deine Art, Regie zu führen, wenn Du mit anderen Regisseuren zusammenarbeitest?



Ich denke, es ist wichtig, sich nicht zu sehr zu vergleichen. Aber wenn du mit Steven Soderbergh zusammen an einem Set bist, kam mir schon der Gedanke, dass ich nicht mal die Hälfte von dem weiß, was er weiß (schmunzelt). Deshalb denke ich schon, dass ich sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler andere beobachte und von deren Art, zu agieren, lerne.

Der Film „Unsane“ wurde ja nur mit einem iPhone gedreht. Was sind für Dich die Unterschiede als Schauspieler, wenn Du nicht vor großen Kameras stehst, sondern nur vor einem kleinen Handy?



Naja, im Grunde genommen sind wir es ja alle gewohnt, mit einem iPhone aufgenommen zu werden. Es ist also gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe eine 15 Monate alte Tochter. Die weiß wahrscheinlich nicht mal, dass man mit einem iPhone telefonieren kann. Aber sie weiß sicher, dass man damit Fotos schießen und Videos aufnehmen kann. Für sie ist es also mehr eine Kamera als ein Telefon. Und das kennen wir alle. Wir sind also kaum mehr gehemmt, wenn ein I-Phone auf uns gerichtet ist. Und so fühlt es sich auch für uns als Schauspieler anders an, als wenn eine Riesen-Kamera auf dich gerichtet ist. Du nimmst das iPhone als Kamera viel weniger wahr und richtest den Fokus viel mehr auf die Leute, mit denen du im Raum bist. Das ist um einiges aufregender. Noch dazu hat man viel mehr Platz, sich zu bewegen und zu agieren. Normalerweise stehen ja ein Haufen Scheinwerfer, Kameraaufbauten und sonstige Technik um einen rum – aber in diesem Fall hast du nur das Gefühl, in dem Moment mit dem anderen Schauspieler zu arbeiten. Und mit Steven, der selbst gefilmt hat.

„In insgesamt sieben Stunden waren dann die zwei intensivsten Szenen des Films abgedreht. Das war schon eine Wahnsinns-Erfahrung.“ Joshua Leonard



Was war Deine Lieblingsszene im Film?



Für mich die beeindruckendste Szene – und mit der ich auch am meisten zufrieden war – war die Szene in der Gummizelle. Sie ist unglaublich intensiv. Die Dynamik geht rauf und runter, es wird dramatischer und ist dann wieder ganz ruhig. Eigentlich war geplant, dass wir die Szenen aufgeteilt, eine am Dienstag, eine am Mittwoch drehen sollten. Sie sollten den ganzen Tag dauern. Dann haben wir die erste aber in drei Stunden gedreht und Steven sagte: „Ok, lasst uns die zweite jetzt gleich noch machen.“ Die Szenen waren eigentlich beide sehr lang und heftig. Der ursprüngliche Plan war, dass Claire und ich nach dem ersten Tag abends zurück ins Hotel gehen und die Szene für den nächsten Tag proben. Dann aber hatte Steven die neue Idee. Also probten wir genau eine halbe Stunde und haben dann die zweite Szene gedreht. In insgesamt sieben Stunden waren dann die zwei intensivsten Szenen des Films abgedreht. Das war schon eine Wahnsinns-Erfahrung.

Wie oft denkst du an „Blair Witch Project“ zurück? Das war ja kein Film im normalen Sinne, sondern hat damals, als er vor knapp 20 Jahren in die Kinos kam, für Aufregung gesorgt, weil nicht sicher war, ob es sich um einen Spielfilm oder doch einen realen Dokumentarfilm handelte. Du warst einer der Protagonisten, die ja auch keine reinen Schauspieler waren ...



Ich habe sehr gute und lustige Erinnerungen an „Blair Witch Project“. Es war meine Eintrittskarte in das Filmgeschäft. Ich war sehr jung damals und hatte kaum Erfahrungen im Filmbereich. Ich wusste also auch nicht, wie das normale Geschäft funktioniert und dachte: So wie bei „Blair Witch Project“, so funktioniert das Filmgeschäft. Ich habe nicht gedacht, dass das eher eine außergewöhnliche Sensation war. Ich dachte auch nicht, dass das einmalig war und so nicht wieder funktionieren würde (lacht). Aber genauso wie es jetzt mit „Unsane“ war, war es damals auch bei „Blair Witch Project“ ein großes Experiment. Das konnte funktionieren, hätte aber auch komplett schiefgehen können. Aber der wichtige Teil war auch damals nicht das Ergebnis, sondern das Experiment selbst.

War „Blair Witch Project“ das Verrückteste und Außergewöhnlichste, was Du bis jetzt gemacht hast?



Ja, definitiv.

Wenn Du wählen könntest, mit wem würdest Du als Nächstes gerne arbeiten?



Hm (überlegt). Ich würde gerne immer weiter mit Steven und Claire arbeiten (lacht). Sicher, es gibt einige, mit denen ich gerne etwas machen würde. Aber Steven Soderbergh war schon eine ganz große Sache für mich. Die Männer und Frauen, die in den 90er-Jahren Independent-Filme gemacht haben, waren diejenigen, die mich inspiriert haben, selbst in den Filmbereich zu gehen. „Sex, Lies and Videotape“ von Steven gehörte da in jedem Fall mit dazu. Und gewiss auch Quentin Tarantino. Das wäre vielleicht auch noch etwas.

Du magst Horrorfilme, richtig?



Ja, ich mag sie sehr.

Du hast auch in vielen mitgespielt. Was lieben Deiner Meinung nach die Menschen an diesem Genre?



Ich denke, eine Aufgabe von Filmen ist es, beim Zuschauer extreme Gefühle hervorzulocken. Beispielsweise das Gefühl von Gefahr und gefährlichen Situationen, die man im echten Leben niemals eingehen würde. Und wir mögen es, erschreckt zu werden. Ich glaube, dass das in gewisser Weise angeboren ist. Wir suchen nach dem Nervenkitzel. Und wenn wir so etwas auf der Leinwand sehen, können wir den Nervenkitzel erfahren, ohne dass uns dabei selbst der Kopf abgehackt wird (grinst).

