Teure Wiesn-Betten Zum Oktoberfest: Hotelpreise steigen um bis zu 463 Prozent

Mail an die Redaktion Wer jetzt noch nach einem Hotel in der Nähe des Oktoberfestes sucht, muss laut einem Vergleichsportal tief in die Tasche greifen. −Symbolbild: Jens Büttner/dpa

München, Landeshauptstadt.Die Vorfreude ist bei Volksfest-Fans groß, denn nach zwei Jahren Corona-Pause findet ab 17. September wieder das Oktoberfest in München statt. Einen großen Haken hat das aber: Die Hotelpreise steigen zum teil extrem.

Eine Übernachtung in München kostet am zweiten Festwochenende durchschnittlich 33 Prozent mehr als im Septemberschnitt, hat das Vergleichsportal „Check24“ ausgerechnet. Der Preisdurchschnitt ziehe wegen der Festtage an und sei mit 183 Euro insgesamt auf einem sehr hohen Niveau, wie das Vergleichsportal am Samstag berichtet. Im Juli - einem Monat ohne Großveranstaltungen - lag der Durchschnitt bei nur 144 Euro. „Einzelne Hotels schlagen zur Wiesn sogar bis zu 463 Prozent im Vergleich zu einer Übernachtung außerhalb der Festzeit auf.“







Doppelzimmer fußläufig zur Wiesn ab 220 Euro

Eigenen Angaben zufolge hatten zum Zeitpunkt des „Check24“-Hotelvergleichs noch zwölf Unterkünfte fußläufig zur Theresienwiese (maximal ein Kilometer) freie Zimmer. „Wiesnbesucher zahlen hier für ein Doppelzimmer am zweiten Festwochenende mindestens 220 Euro“, hieß es. Nach der Oktoberfestsaison wählen Übernachtungsgäste laut „Check24“ im gleichen Umkreis aus 36 Unterkünften und zahlen nur 74 Euro für die günstigste Unterkunft.

− cav