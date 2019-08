Immobilie „Zur Post“ geht an Regensburger Ein Unternehmer bekam den Zuschlag für ein Hotel in Altötting. Das Haus hat Geschichte. Es gehörte Ex-Minister Georg Tandler.

Von Christian Eckl

Der Kapellplatz in Altötting

Regensburg.Dort, wo das Hotel „Zur Post“ steht, schlägt das Herz Bayerns. In der Gnadenkapelle am Kapellplatz in Altötting sind in silbernen Gefäßen die Herzen der bayerischen Könige aufbewahrt. Den Rundgang um die Kapelle haben Gläubige mit Votivbildern gesäumt, auf denen sie der Gottesmutter für Wunder danken – oder sie darum bitten.

Einen Herzschlag vom Herzen Bayerns entfernt steht das Hotel „Zur Post“. 44 Jahre lang war es im Besitz der Familie Tandler. Der frühere Staatsminister und enge Vertraute von Franz Josef Strauß, Georg Tandler, hatte es 1975 gekauft.

Am Freitag wurde das Gebäude zwangsversteigert – den Zuschlag erhalten hat laut einem Bericht der „Passauer Neuen Presse“ ein Unternehmen aus Regensburg.

Gekostet hat das Hotel den Angaben zufolge 4,25 Millionen Euro. Den Zuschlag vor dem Amtsgericht Mühldorf, vor dem die Zwangsversteigerung durchgeführt wurde, erhielten die Unternehmer Thomas Weidlich und Stefan Czesch. Beide betreiben das Unternehmen ViaPlan mit Sitz aus Regensburg. Weidlich stammt aus Nittendorf, Czesch kommt aus dem Landkreis Mühldorf in Oberbayern.

Spezialisiert ist das Unternehmen auf den Betrieb von Senioreneinrichtungen. Beispielsweise betreibt das Regensburger Unternehmen ein Seniorenheim in Teublitz im Landkreis Schwandorf, aber auch in Neumarkt, Veitrsbronn, Seubersdorf, Vilseck, Mitterteich und Obertraubling.

Auch ein Hotel in Oberbayern gehört zu dem Unternehmen. Mit dem Haus am Kapellplatz in Altötting soll offenbar ein weiteres Hotel betrieben werden.

Die beiden Unternehmer kündigten am Freitag an, das Hotel in Altötting grundlegend zu sanieren und anschließend als Vier-Sterne-Hotel weiterzutreiben. Die Kosten für die Sanierung gaben sie mit 3,5 Millionen Euro an. Bereits seit dem 14. Jahrhundert wird das Gebäude als Gasthaus betrieben, seit 1777 als Postgastwirtschaft.

Das Hotel Zur Post war Gegenstand in einem der größten Skandale in der bayerischen Nachkriegszeit, der sogenannten Zwick-Affäre. Der niederbayerische Bäderkönig Eduard Zwick soll Tandler 1976 für den Kauf des Hotels 700000 Mark geliehen haben.

Ein Verfahren gegen Tandler wurde damals gegen Geldauflage von 150000 Mark eingestellt.