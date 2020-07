Anzeige

Kriminalität Zusammenhang zwischen Unfall auf A8 und geflohenem Mann Zwischen einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Leipheim und einem geflüchteten Verdächtigen aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg besteht ein Zusammenhang.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Günzburg.Nach Angaben der Polizei vom Montag wird der 29 Jahre alte Mann verdächtigt, am Sonntag ein Auto auf der A8 absichtlich in einen Unfall verwickelt zu haben, um so seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz umzubringen. Der Mann kam wegen Hinweisen auf psychische Probleme in das Krankenhaus, aus dem er in der Nacht zum Montag floh. Seitdem fahndet die Polizei öffentlich nach dem Deutschen - warnte aber davor, ihn anzusprechen.