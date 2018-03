Unfälle

Zusammenprall auf der Autobahn: Fußgängerin stirbt

Eine 36-jährige Frau ist in der Nacht zum Donnerstag auf der A95 bei München von einem Auto erfasst und getötet worden. Sie war nahe der Anschlussstelle München-Fürstenried zu Fuß in der Dunkelheit auf der Fahrbahn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 46 Jahre alter Autofahrer habe plötzlich einen dunklen Schatten bemerkt. Durch den Zusammenprall mit dem Wagen des Mannes schleuderte die Frau etwa 80 Meter durch die Luft. Sie starb wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Was die 36-Jährige zu Fuß auf der Autobahn gemacht habe, war zunächst unklar.