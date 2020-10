Anzeige

Unfälle Zusammenprall nach Wendemanöver: Drei Frauen verletzt Bei einem missglückten Wendemanöver in München sind zwei Autos zusammengeprallt und drei Frauen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

München.Eine 40 Jahre alte Autofahrerin habe am Donnerstagmorgen nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als eine 33-Jährige wenden wollte, teilte die Feuerwehr mit. Sie krachte in die Fahrerseite der 33-Jährigen, die durch den Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. Ihre 32 Jahre alte Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, ebenso die 40-Jährige. Beide wurden leicht verletzt.