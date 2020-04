Anzeige

Unfälle Zusammenstoß an Kreuzung: Sechs Menschen verletzt Einen Unfall mit sechs Verletzten hat es in Schwaben gegeben.

Waltenhofen.Zwei Pkw seien an einer Kreuzung zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 35-Jährige Fahrer des einen Wagens und seine 32-jährige Frau wurden schwer verletzt, ihre beiden Kleinkinder erlitten bei dem Unfall am Sonntagnachmittag mittelschwere Verletzungen. Ihr Wagen sei nach dem Zusammenstoß bei Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) in den Mast einer Lichtzeichenanlage gelenkt worden, hieß es weiter. Zwei 19-jährige Frauen im anderen Wagen wurden leicht verletzt.