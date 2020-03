Unfälle Zusammenstoß bei Überholmanöver: 21-Jähriger schwer verletzt Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Hopferau.Der zweite Unfallbeteiligte, ein 55-jähriger Mann, hatte am Freitagabend versucht, auf der Kreisstraße 2 im Ostallgäu einen Traktor zu überholen, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte frontal mit dem Auto des entgegenkommenden 21-Jährigen zusammen. Dieser erlitt dabei nach Angaben der Polizei schwere Beinverletzungen. Der Fahrer des überholenden Autos und seine 70-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann aus dem Auto befreien, da sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße blieb für zwei Stunden gesperrt.