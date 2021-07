Anzeige

Verkehr Zusammenstoß im Kreisverkehr: Jugendlicher schwer verletzt Ein Jugendlicher ist mit seinem Roller in die entgegengesetzte Richtung in einen Kreisverkehr gefahren und frontal mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schweinfurt.Er habe bei dem Sturz schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit. Sein Beifahrer wurde ebenfalls auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu.

Die Jugendlichen waren am Freitag in einer Gruppe mit Motorrollern in Schweinfurt unterwegs. Die dahinter Fahrenden wurden Zeugen des Unfalls. Der Autofahrer blieb unverletzt. Warum der Jugendliche in die entgegensetzte Fahrtrichtung fuhr, ermittelt nun die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-504389/2