Unfälle Zusammenstoß mit Auto: 81 Jahre alter E-Bike-Fahrer stirbt Auf seinem E-Bike ist ein 81-Jähriger in der Fränkischen Schweiz mit einem Auto zusammengeprallt und an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Ebermannstadt.Der Senior wollte nach Polizeiangaben vom Samstag eine Straße bei Ebermannstadt überqueren und übersah dabei den Wagen. Der schwer verletzte Mann kam am Freitag in ein Krankenhaus, in dem er kurz darauf starb. Der 27-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und kam auch in eine Klinik.