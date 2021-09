Anzeige

Unfälle Zusammenstoß mit Traktor endet tödlich für Motorradfahrer Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Würzburg mit einem Traktor zusammengestoßen und gestorben.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hausen.Der 18 Jahre alte Traktorfahrer wollte in der Nähe von Hausen in einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort kam ihm der 30 Jahre alte Motorradfahrer entgegen.

Obwohl der Motorradfahrer den Angaben zufolge unmittelbar von einem Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt wurde, starb er am Freitagabend noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll bei der Klärung helfen.

