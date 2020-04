Anzeige

Verkehr Zusammenstoß zweier Autos: Zwei Verletzte und Totalschäden Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Lachen (Landkreis Unterallgäu) sind zwei Menschen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht und Laufschrift „Unfall“ am Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/dpa/Symbolbild

Lachen.Nach Angaben der Polizei vom Samstag wollte ein 28-Jähriger am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug nach rechts auf eine Straße abbiegen und stieß dabei mit dem Wagen eines vorfahrtsberechtigten Autofahrers zusammen. Der 52-jährige Fahrer und seine 58 Jahre alte Ehefrau wurden dabei verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu Totalschäden in Höhe von mehr als 20 000 Euro.