Tiere Zuwachs für die Tierheime In München und Augsburg werden in den Ferien vermehrt Vierbeiner abgegeben. In der MZ-Region sieht das anders aus.

Von Maximiliane Gross

Merken

Mail an die Redaktion Im Tierheim werden die Vierbeiner versorgt. An den Kosten müssen sich die Kommunen beteiligen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Regensburg.Zur Ferienzeit nehmen Tierheime in Bayern wieder deutlich mehr Hunde, Katzen und andere Haustiere auf als sonst im Jahr. „Wir haben – grob geschätzt – in den ersten zwei Wochen einen Anstieg von rund 20 Prozent“, sagte Dalia Zohni, Leiterin des größten bayerischen Tierheims in München. „Da werden dann häufig Tiere abgegeben mit dem angeblichen Grund Allergie, plötzliche Allergie. Das ist in den Ferien eigentlich Standard.“ Eine genaue Bilanz will sie erst am Ende der Sommerferien ziehen.

Für ganz Bayern gibt es nach Angaben des Landesverbandes des Deutschen Tierschutzbundes keine Zahlen der abgegebenen und zur Ferienzeit ausgesetzten Haustiere. Manche Tierheime erheben aber selbst Zahlen. Das Tierheim in Augsburg verzeichnete in diesem Jahr aber bis Juli schon 1400 aufgenommene Tiere. 2017 waren es noch 2000 im ganzen Jahr, wie die „Augsburger Allgemeine“ vor kurzem berichtete. „Wenn die Zahl jetzt schon so hoch ist, werden wir dieses Jahr die meisten Aufnahmen haben“, sagt Heinz Paula, Vorsitzender des Augsburger Tierschutzvereins.

Vermehrt junge Kätzchen

Einen derartigen Anstieg können die Tierheime im Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen nicht bestätigen. In Regensburg und Neumarkt werden das ganze Jahr über viele Tiere abgegeben, ebenso in Schwandorf, Cham und Kelheim. Im Moment sind es vor allem viele Katzenbabys. „Das hat aber absolut nichts mit der Ferienzeit zu tun. Das liegt einfach daran, dass die Leute ihre Tiere nicht kastrieren lassen“, sagt Waltraud Fuchs vom Tierheim in Neumarkt. In Regensburg erinnert sich Christine Hirschberger an einen Fall, der ihrer Meinung nach wegen der Ferien passiert ist: „Vor kurzem hat man uns nachts zwei Kaninchen in einem Käfig vor die Türe gestellt. Ich denke, die Leute wollten in den Urlaub fahren.“

„Das liegt einfach daran, dass die Leute ihre Tiere nicht kastrieren lassen.“ Waltraud Fuchs, Tierheim Neumarkt



Jörn Hund vom Tierheim in Cham verzeichnet auch keinen extremen Anstieg: „Es kommt natürlich vereinzelt vor. Die Zeiten, dass in den Ferien wesentlich mehr Tiere ausgesetzt werden, sind aber vorbei.“ Das sagt auch Monika Pledl vom Tierheim in Kelheim: „Es werden das ganze Jahr über kontinuierlich Tiere abgegeben.“ Wie in Neumarkt sind auch in Kelheim und Cham momentan viele junge Katzen im Tierheim. Laut Hund, dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, ist das wetterbedingt. Der Katzennachwuchs kam nämlich schon etwas früher als in den vergangenen Jahren. Einen Zuwachs an Babykatzen verzeichnet auch Pledl. Zudem bekam ihr Tierheim Anfang der Woche zehn Meerschweine, die in Mainburg ausgesetzt wurden. Die Leiterin geht fest davon aus, dass die acht Weibchen gedeckt sind und es bald Nachwuchs gibt.

„Viele schaffen sich deshalb unüberlegt ein Tier an und unterschätzen, wie viel Arbeit das macht.“ Heinz Paula, Vorsitzender des Augsburger Tierschutzvereins



Das Tierheim in Schwandorf schließt sich den Einschätzungen aus Cham, Regensburg, Kelheim und Neumarkt an. Renate Müller, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins, betont, dass sich bei ihnen in der Ferienzeit nichts ändert. Sie bekommen hin und wieder einen Fundhund, wann das ist, habe aber nichts mit den Ferien zu tun.

Wie sich Tierheime finanzieren und welche Kosten sie stemmen müssen, lesen Sie hier.

Tiere leiden unter Tierhandel

Der Vorsitzende des Augsburger Tierschutzvereins, Heinz Paula, sieht als Grund für den Anstieg auch den illegalen Tierhandel. „An jeder Ecke können die Menschen ein Tier kaufen. Sogar direkt aus dem Kofferraum. Viele schaffen sich deshalb unüberlegt ein Tier an und unterschätzen, wie viel Arbeit das macht. Mit seiner Vermutung könnte Paula durchaus recht haben. Die Zahl der Fundtiere steigt weiter an, vor allem vor Katzen können sich die Tierschutzvereine in der Region kaum retten. Im Tierheim Schwandorf wurden im vergangenen Jahr 150 Fundtiere abgegeben. Der Tierfreundekreis Bad Kötzting vermittelt jährlich bis zu 250 Katzen, in Kelheim waren es 2017 zwischen 150 und 200 Katzen.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.