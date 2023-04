Tennis Zverev-Bezwinger O’Connell im Halbfinale von München

Einen Tag nach seinem Überraschungssieg gegen Alexander Zverev hat der Tennisprofi Christopher O’Connell auch sein Viertelfinale beim ATP-Turnier in München gewonnen. Der 28 Jahre alte Australier besiegte am Freitag den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Im Halbfinale am Samstag trifft O’Connell entweder auf Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark oder den Chilenen Cristian Garin. Deutsche Spieler sind bei der 107. Auflage des Traditionsturniers nicht mehr vertreten.

dpa