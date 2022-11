Tennis Zverev erwartet schwieriges Comeback: „Wird ein Prozess“

Tennisprofi Alexander Zverev stellt sich auf einen anstrengenden Weg zurück in die absolute Weltspitze ein. „Ich weiß, dass ich sieben Monate nicht gespielt habe und nicht sofort mein bestes Tennis spielen werden“, sagte der 25 Jahre alte Olympiasieger am Montag auf der Sportmesse Ispo in München. Ziel sei es, im Laufe des Jahres 2023 wieder Top-Form zu erreichen. „Es wird ein Prozess und braucht Zeit“, prognostizierte der Weltranglisten-Zwölfte.

dpa