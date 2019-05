Tennis Zverev und Kohlschreiber kämpfen in München um Halbfinale Mit Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber kämpfen zwei Deutsche um den Einzug ins Halbfinale beim Münchner Tennis-Turnier.

Philipp Kohlschreiber in Aktion. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

München.Der an Nummer eins gesetzte Zverev trifft heute auf den Chilenen Christian Garin. Zverev ist Weltranglisten-Dritter und hat die mit 524 340 Euro dotierte Sandplatzveranstaltung in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Kohlschreiber konnte das Turnier schon dreimal für sich entscheiden und will nach Deutschlands derzeit bestem Profi gegen Matteo Berrettini aus Italien ins Halbfinale einziehen. Zverev und Kohlschreiber könnten erst im Finale aufeinander treffen.