Kontrolle Zwangspause fürs Regensburger Partyvolk Gastronomen bekamen in der Samstagnacht Besuch von der Polizei. Mit Folgen: Ein Laden musste kurzzeitig zusperren.

Von Martin Kellermeier

Merken

Mail an die Redaktion Einige Lokale und Diskotheken in Regensburg, wie hier das „Heart“, wurden in der Samstagnacht von den Behörden überprüft. Foto: Benjamin Franz

Regensburg.Als die Musik verstummt und das Licht angeht, werden einige Pfiffe laut. Stillstand auf der Tanzfläche, Bewegung auf den Gängen daneben. Die Polizei ist da. Einsatzleiter Armin Glötzl und seine Kollegen verpassen in der Samstagnacht der Party in der Diskothek „Heart“ in Regensburg eine Zwangspause. Gegen 2.30 Uhr mischen sich die uniformierten Beamten zusammen mit dem Zoll und mehreren städtischen Behörden unter das Partyvolk. „Leute, das ist eine Jugendschutzkontrolle“, versucht der DJ über die Lautsprecheranlage zu erklären. Nicht jeder Gast will das verstehen. „Pfui“, rufen einige nur erbost in Richtung Polizei.

Das hilft jetzt aber nicht. Keiner darf das „Heart“ verlassen. Meter für Meter kämpfen sich die Einsatzkräfte durch den gut besuchten Club und kontrollieren immer wieder stichprobenartig die Ausweise der Gäste. „Ganz schön viel Polizei“, sagt eine junge Frau zu ihrer Freundin.

Das „Heart“ fällt positiv auf

Die Beamten achten nicht nur auf das Alter der Gäste. Sie überprüfen zum Beispiel auch, ob sich die Besitzer an die vorgeschriebenen Verordnungen und Gesetze halten. Das „Heart“ ist eine von vielen Stationen für die Einsatzkräfte in dieser Nacht – und fällt positiv auf. „Keine Beanstandungen“, meldet die Polizei nach der Kontrolle.

Seit 22 Uhr sind die Beamten im Regensburger Nachtleben unterwegs. Unangemeldet betreten sie Spielhallen, Shisha-Bars und Diskotheken. Mit Folgen für manche der 550 Gastronomiebetreiber in der Stadt: In dieser Nacht gibt es gleich mehrere Beanstandungen. Ein Betrieb muss sogar vorübergehend schließen.

In einer Spielhalle in der Fröhliche-Türken-Straße in der Innenstadt sitzen die Gäste gerade vor den vielen Automaten und spielen „Book of Ra“ oder „Dolphins Pearl“, als die Einsatzkräfte den Raum betreten. Genc Halili arbeitet dort als Servicekraft und will mit den Kräften von Polizei, Zoll und Ordnungsamt gleich kooperieren. „Ich hatte nur Angst, dass ich etwas den Polizisten nicht gleich beantworten kann, weil das hier nicht meine Vollzeitarbeit ist“, sagt Halili.

„Ich verspiele maximal 20 Euro und dann ist Schluss“ ein Spieler aus Augsburg



Der Angestellte kann aber schnell durchatmen. Keine Beanstandung. Das überrascht ihn nicht. „Wir haben hier nichts zu verstecken“, lacht Halili. Und was sagen die Gäste zum Polizeibesuch? „Stört mich nicht“, antwortet ein 33-jähriger Spieler aus Augsburg. Der Mann ist öfter zu Besuch in Regensburg. „Minderjährige habe ich in einer Spielothek in Regensburg noch nie gesehen“, sagt er. Trotzdem sei die Kontrolle richtig und wichtig – auch, weil die Spielsucht doch immer wieder ein Thema in der Gesellschaft ist. „Ich mache das mit den Automaten nur zum Spaß. Ich verspiele maximal 20 Euro und dann ist Schluss“, sagt der Augsburger.

Ganz anders verläuft die Kontrolle in der Nachbarschaft. Bei dem Angestellten in einer Spielothek in der Grasgasse ist die Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen. „Der Mann kann gerade keine Arbeitserlaubnis nachweisen“, erklärt Polizeisprecher Dietmar Winterberg, der an diesem Abend die Kontrollen begleitet. Für den Angestellten hat das ein Nachspiel. Er muss mit einem Bußgeld und weiteren Überprüfungen rechnen. Weitermachen darf er an diesem Abend nicht mehr. Weil er keine Vertretung für sich organisieren kann, muss er vor den Augen der Polizei die Spielothek vorübergehend schließen. Musik aus, Licht aus, Tür zugesperrt. „Kein Kommentar“, sagt der Mann im Weggehen zur Mittelbayerischen.

Spielautomaten ohne Zulassung

Fündig werden die Beamten auch in einer Shisha-Bar im Stadtosten. Den Mitarbeitern fallen dort zwei Spielautomaten auf, die wegen einer Änderung der Spielverordnung keine Zulassung mehr haben. „Für heute bleiben die Automaten aus“, sagt Polizeisprecher Winterberg. Auf den Betreiber der Bar wird die Stadt Regensburg wegen einer Ordnungswidrigkeit zukommen. Auch der Zoll wird zwischen den Wasserpfeifen fündig. Die Zöllner stellen einen möglichen arbeitsrechtlichen Verstoß fest.

Ohne Feststellungen verlaufen dagegen die Kontrollen der Polizei in dem Betrieb. „Solche Überprüfungen machen die Stimmung kaputt“, sagt die 21-jährige Tiziana aus Landshut. Und ein junger Mann am Nachbartisch, bei dem die Beamten nach Drogen gesucht haben, versteht die Welt nicht mehr: „Der Verdacht ist eine Belästigung“, schimpft er.

Dennoch: Trotz mancher böser Zwischenrufe verstehen die meisten Nachtschwärmer in Regensburg die Kontrollen. „Natürlich ist das für die Gäste unangenehm, wenn es länger dauert“, sagt Polizeisprecher Winterberg.

Die Polizei hat aber ihre Gründe für das genaue Hinsehen. Im Jahr 2016 gab es zum Beispiel alleine in der Stadt Regensburg 140 jugendliche „Komasäufer“. „Solch ein Vollrausch verursacht nicht gerade geringe Kosten: Der Transport mit Rettungswagen und Notarzt ins Krankenhaus kostet pauschal 745 Euro“, sagt Einsatzleiter Armin Glötzl. Umso mehr freut es die Polizei, dass es in dieser Nacht keinen einzigen Verstoß im Bereich der Jugendschutzgesetze gab.

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!