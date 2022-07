Landkreis Schwandorf Zwei 17-Jährige bei Autobahnunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz sind zwei 17-Jährige verletzt worden, eine von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fuhren die beiden am Samstagabend auf einem Motorrad bei Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) auf die Autobahn. Demnach ist der jugendliche Fahrer offensichtlich direkt eingeschert, ein dahinter fahrendes Auto sei dann in das Motorrad gefahren. Die schwer verletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

dpa