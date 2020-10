Anzeige

Unfälle Zwei Autofahrer nach Zusammenprall schwer verletzt Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß in München schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

München.Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag prallten eine 54-Jährige und ein 21 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend in einer Kreuzung zusammen. Passanten, darunter ein Arzt, eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger kümmerten sich um die Erstversorgung. Die 54-Jährige und der 21-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.