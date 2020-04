Anzeige

Polizei Zwei Autos brennen nachts lichterloh Die Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer im Landkreis Regensburg. Ein BMW und ein Renault werden komplett zerstört.

Von Alexander Auer

Merken

Mail an die Redaktion In Wenzenbach (Lkr. Regensburg) wurden zwei Autos komplett zerstört. Foto: Alexander Auer

Wenzenbach.Warum ein BMW und ein Renault Clio in der Nacht zum Sonntag in Flammen aufgegangen sind, steht nun im Zentrum von Ermittlungen der Kriminalpolizei. Brandstiftung wird dabei nicht ausgeschlossen: Die Feuerwehr war um 1.15 Uhr alarmiert worden und zum Tatort in Wenzenbach (Lkr. Regensburg) ausgerückt. Dort standen zwei Autos, die in mehreren Metern Entfernung hintereinander am Straßenrand geparkt waren, in Flammen. Die Anwohner waren in der Nacht durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Die beiden Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit 25 000 Euro angegeben. Die Feuerwehr war eineinhalb Stunden lang im Einsatz.

Die Kripo bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat am Sonntag zwischen 1 und 2 Uhr im Bereich des Föhrenwegs in Wenzenbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Ansprechpartner ist die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Tel. (09 41) 506-2888.

Weitere Nachrichten aus Bayern und der Welt finden Sie hier!