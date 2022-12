Aschaffenburg Zwei Autos stoßen frontal zusammen: Frau stirbt

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Aschaffenburg ist am Dienstag eine Frau gestorben. Die 60-Jährige sei mit ihrem Wagen aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, teilte die Polizei mit. Die Frau sei später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

dpa