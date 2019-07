Einsatz Zwei Badeunfälle in Bayern Ein Mann ist im Fetzersee bei Günzburg ums Leben gekommen. Ein 63-Jähriger in Oberfranken hatte Glück: Zwei Männer retteten ihn aus einem Badesee.

Mail an die Redaktion Zwei Badeunfälle ereigneten sich am Montag in Bayern. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Lisberg.Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er Schuhe und Kleidung am Fetzersee bei Günzburg entdeckt hatte - aber keinen zugehörigen Schwimmer. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, fanden Taucher schließlich im Rahmen einer großangelegten Suchaktion am Montagabend eine Leiche im Wasser. Die Polizei ging von einem Badeunfall mit medizinischer Ursache aus. Über die Identität des Toten wurde zunächst nichts bekannt.

Aus einem Badesse in Oberfranken retteten zwei Männer einen 63-Jährigen. Dieser befand sich in einem kritischen Zustand und wurde auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Ein Badegast hatte den Mann am Montag in einem Badeweiher bei Lisberg (Landkreis Bamberg) entdeckt. Sein Körper war schon unter Wasser. Da der Mann nicht wieder auftauchte, sprang der Zeuge ins Wasser und zog mit einem Mitglied der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) den 63-Jährigen an Land. Notarzt und Rettungsdienst belebten den Mann wieder. (dpa)