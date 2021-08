Anzeige

Gesundheit Zwei bayerische Städte bei Corona mit Null-Inzidenz Mit den Städten Coburg und Schweinfurt weisen in Bayern weiterhin zwei Regionen eine Sieben-Tage-Inzidenz von Null bei den Corona-Neuinfektionen auf.

Mail an die Redaktion Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

München.Landesweit lag dieser Wert am Samstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 14,2 und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 21,2. Der höchste Inzidenzwert in Bayern wurde im Landkreis Berchtesgadener Land mit 47,2 festgestellt, gefolgt von der Stadt Aschaffenburg mit 45,1. Binnen 24 Stunden waren im Freistaat 346 Neuinfektionen hinzugekommen, zwei Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

