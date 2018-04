Unfälle Zwei Biker in Bayern gestorben Im Kreis Tirschenreuth starb ein Motorradfahrer nach einem Unfall. In Straubing übersah ein Autofahrer einen Rollerfahrer.

Kemnath.Am Sonntag kamen zwei Biker in Bayern ums Leben.

Im Landkreis Tirschenreuth ist ein 33 Jahre alter Motorradfahrer nach einem gescheiterten Überholmanöver vor ihm von einem Fahrzeugteil am Kopf getroffen worden und gestorben. Wie die Polizei nach dem Unfall am Sonntagnachmittag nahe Neusorg mitteilte, war er mit einem anderen 31-jährigen Motorradfahrer unterwegs, der vor ihm zum Überholen ausscherte. Dabei übersah der 31-Jährige ein Auto im Gegenverkehr und krachte mit diesem frontal zusammen. Ein Teil seines Motorrads wurde durch die Luft gegen den Kopf des 33-Jährigen geschleudert, der noch am Unfallort verstarb. Den 31-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletztungen in ein Klinikum. Der 52-jährige Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll den Unfallhergang untersuchen.

Autofahrer übersah Roller

Im Stadtgebiet Straubing wurde ein 61- jähriger Kradfahrer von einem Autofahrer übersehen, als dieser nach links abbiegen wollte. Dabei krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Stärke des Aufpralls wurde der Leichtkraftradfahrer schwerstverletzt und nach medizinischer Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er kurze Zeit danach an seinen Verletzungen. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Weitere Nachrichten aus der Oberpfalz lesen Sie hier.