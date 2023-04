Notfälle Zwei Brände binnen Stunden in selber Asylunterkunft

Binnen weniger Stunden hat es in einer Asylunterkunft in Eitting nördlich von München zwei Mal gebrannt. Die Feuer brachen am Freitagabend im Abstand von etwa dreieinhalb Stunden aus, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen laufen. Hinweise auf Brandstiftung lagen am Samstagvormittag nicht vor.

dpa