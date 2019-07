Einsatz Zwei Brände in Niederbayern Ein Mann ist m Landkreis Passau schwer verletzt worden. Ein Wohnhaus in Bad Birnbach wurde stark beschädigt.

Zwei Feuerwehrmänner unter schwerem Atemschutz bei der Arbeit. Foto: Stephan Jansen/Archivbild

Bad Füssing.Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Donnerstagabend in einem Zimmer einer Wohnung in Bad Füssing, wie die Polizei mitteilte. Der 65-jährige Bewohner kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei kritisch, hieß es weiter. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Mann bereits bewusstlos aufgefunden.

Kurz nach Mitternacht brach in Bad Birnbach in einem Anbau des Wohnhauses ein Feuer aus. Der Grund war ein technischer Defekt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nur wenige Stunden später stand der Dachstuhl des Haupthauses in Vollbrand. Die Ursache hierfür ist bislang unklar. Der Schaden wird auf etwa 200 000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. (dpa)