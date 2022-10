Bad Kissingen Zwei Buben zerkratzen über 20 Autos - Abdruck überführt sie

Zwei Buben im Alter von 11 und 14 Jahren haben in Unterfranken mehr als 20 Autos verkratzt. Der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. An einem der in der Nacht zu Freitag in Hammelburg zerkratzten Fahrzeuge fanden die Ermittler einen auffälligen Schuhabdruck.

dpa