Regierung

Zwei Digitalministerinnen setzen auf „digitale Frauenpower“

Mit einem neuen Talentförderprogramm will Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) mehr Frauen in digitale Berufe bringen. Die Zahl unbesetzter Stellen in diesem Bereich befinde sich auf einem Allzeithoch, sagte Gerlach am Dienstag in München. Und doch seien beispielsweise unter den Informatik-Studenten nur 20 Prozent Frauen. „Es geht viel Potenzial an digitaler Frauenpower verloren.“ Deshalb wolle man mehr Frauen für digitale Berufe begeistern und diese stärker fördern, „schnell, frühzeitig und effizient“. Schon in der Schule sollten Mädchen für digitale Berufe begeistert werden.