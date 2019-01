Brände Zwei Dutzend Oldtimer verbrennen bei Scheunenbrand Beim Brand einer Scheune ist in Abenberg (Landkreis Roth) ein hoher Sachschaden entstanden, weil dem Feuer zwei Dutzend Oldtimer und mehrere Traktoren zum Opfer fielen.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Abenberg.Den Schaden beziffert die Polizei am Montag im oberen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Eine Nachbarin hatte den Brand am frühen Morgen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Auch ein Großaufgebot an Feuerwehren der Umgebung konnte nicht verhindern, dass die Halle vollständig ausbrannte. Die Brandursache ermitteln nun Experten der Kriminalpolizei.